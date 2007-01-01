В Тульской области запущена скоростная линия для производства сложной гофроупаковки из макулатуры
В Алексине Тульской области на Алексинской бумажно-картонной фабрике (входит в холдинг SFT-Group) запущена современная линия для производства сложной гофроупаковки. Общий объем инвестиций в комплексную модернизацию предприятия составляет 2,3 млрд рублей.
Высокие технические возможности оборудования позволяют обеспечить максимальную скорость работы. Средняя производительность агрегата достигает порядка 1,5 млн кв. метров гофрокартона в месяц.
На новой линии будут производить сложную упаковку для торговых сетей, для интернет-торговли и транспортных перевозок. Клиентам также будут предлагаться индивидуальные упаковочные решения.
Сырьем для производства продукции Алексинской БКФ служат в основном отходы производства и потребления гофрированного картона, газет и газетной бумаги, различных видов картона, белой и цветной бумаги и т.д.
Алексинская бумажно-картонная фабрика – один из ведущих производителей макулатурных картонов в центральном регионе РФ. Предприятие производит макулатурный тарный картон: картон для плоских слоёв SFT Liner и бумагу для гофрирования SFT Medium.
Тульская область, Центральный федеральный округ
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