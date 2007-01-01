В Тульской области запущена скоростная линия для производства сложной гофроупаковки из макулатуры



В Алексине Тульской области на Алексинской бумажно-картонной фабрике (входит в холдинг SFT-Group) запущена современная линия для производства сложной гофроупаковки. Общий объем инвестиций в комплексную модернизацию предприятия составляет 2,3 млрд рублей.

В рамках программы модернизации завершены работы по установке, вводу в эксплуатацию и обучению сотрудников Алексинской БКФ работе на современной линии производства, включающей двухцветный флексопринтер с нижней печатью, автоматический плосковысекательный пресс, трансфер заготовок, а также линии разделения заготовок и укладки пачек в стопу.

Высокие технические возможности оборудования позволяют обеспечить максимальную скорость работы. Средняя производительность агрегата достигает порядка 1,5 млн кв. метров гофрокартона в месяц.

На новой линии будут производить сложную упаковку для торговых сетей, для интернет-торговли и транспортных перевозок. Клиентам также будут предлагаться индивидуальные упаковочные решения.

Сырьем для производства продукции Алексинской БКФ служат в основном отходы производства и потребления гофрированного картона, газет и газетной бумаги, различных видов картона, белой и цветной бумаги и т.д.

Алексинская бумажно-картонная фабрика – один из ведущих производителей макулатурных картонов в центральном регионе РФ. Предприятие производит макулатурный тарный картон: картон для плоских слоёв SFT Liner и бумагу для гофрирования SFT Medium.

Тульская область, Центральный федеральный округ