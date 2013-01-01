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В Тульской области запущена первая очередь мясоперерабатывающего производства

Июн 21
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области запущена первая очередь мясоперерабатывающего производства

В г. Ефремове Тульской области на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) состоялось открытие предприятия ООО «Мясная компания «АСТРА». Общий объём инвестиций составил 140 млн рублей. Создается около 70 рабочих мест для местного населения.
Инвестиционный проект был реализован в короткие сроки. Объем выработки мясной продукции первой очереди предприятия должен достичь 30 тысяч тонн в год. Вторая очередь строительства будет запущена уже в этом году, третью и четвертую планируется завершить до конца 2021 года. При выходе на полную производственную мощность количество работников предприятия превысит 220 человек. Продукцию планируется реализовывать в регионах России и поставлять на экспорт.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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