В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей
Мар 6
В индустриальном парке «Узловая» Тульской области, где находится российский автозавод Haval, китайский автомобильный концерн Great Wall (Haval) приступает к работам по проектированию нового завода для производства двигателей. Объем планируемых инвестиций в строительство составляет около 17,8 млрд рублей. На заводе будет создано более 300 новых рабочих мест.
Производственная мощность нового предприятия, которое расположится на площадке в 10 тыс. кв. метров, составит 80 тыс. двигателей в год.
Благодаря созданию собственного производства двигателей Haval сможет повысить уровень локализации производства кроссоверов для российского рынка. В перспективе предприятие планирует также расширять зону экспорта.
Согласно планам на 2020 год, автопроизводитель рассчитывает увеличить производство автомобилей на заводе в Туле в 6,7 раза — до 20 тысяч машин.
Тульская область, Центральный федеральный округ
6 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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