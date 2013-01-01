В Тульской области построят дистрибьюторский центр Procter & Gamble



В рамках проходящего Петербургского международного экономического форума 6 июня подтверждены договоренности об инвестировании американской компанией Procter & Gamble (P&G) порядка 3 млрд рублей в создание нового дистрибьюторского центра в г. Новомосковске Тульской области и расширение производства на заводе в Санкт-Петербурге. Реализация проектов должна завершиться в течение двух лет, что в целом позволит создать около 550 новых рабочих мест.

В Новомосковске P&G инвестирует 2,4 миллиарда рублей в расширение дистрибьюторского центра для укрепления российских логистических цепочек компании и локализации производства новых категорий продукции. Также средства будут направлены в модернизацию производства линейки продукции Tide, товаров для женщин и средств для ухода за детьми.

Ввод нового центра в эксплуатацию запланирован на конец 2019 — начало 2020 года. Также в рамках проекта предусмотрена модернизация завода Gillette в Санкт-Петербурге в целях увеличения объемов производства на 25%.

Тульская область, Центральный федеральный округ;

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ