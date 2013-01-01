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В Тульской области открылось новое производство тульских пряников на фабрике «Ясная поляна»

Янв 14
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области открылось новое производство тульских пряников на фабрике «Ясная поляна»

На кондитерской фабрике заработала новая поточно-механизированная линия мощностью 1350 кг продукции в час.
Соглашение о реализации этого проекта было подписано губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем совета директоров ООО «Объединенные кондитеры» Сергеем Носенко в январе 2018 года. Объем инвестиций составил почти миллиард рублей. Для организации производственной линии был проведена реконструкция этажа, закуплено российское и зарубежное оборудование.

По словам исполнительного директора фабрики «Ясная поляна» Дениса Громова, новая линия позволит вдвое увеличить объёмы производства тульских пряников до 12 тысяч тонн в год. На новом производстве будет дополнительно создано свыше 170 рабочих мест.

Продукция предприятия уже представлена во всех федеральных продуктовых торговых сетях, поставки осуществляются почти в 80 регионов РФ, 40 стран ближнего и дальнего зарубежья. Теперь ассортимент будет расширен за счет выпуска пряников с начинками «чёрная смородина», «марципан», «корица и цукаты». Планируется увеличить поставки в структуры «Аэрофлота» и РЖД тульских пряников формата 140 грамм и 45 грамм для включения в меню пассажиров.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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