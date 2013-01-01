В Тульской области открыли завод по производству аэрозольных баллонов



Группа компаний «Арнест Металл Пак» построила новый завод на территории особой экономической зоны «Узловая», инвестировав 525 млн рублей в импортозамещающий проект, который был реализован в рамках соглашения, подписанного в 2016 году на РИФ «Сочи».

На заводе, построенном менее чем за два года, сегодня производят 260 баллонов в минуту, а ежегодно будут выпускать более 190 млн единиц. На новом производстве будет создано более 120 рабочих мест.

Планируется установка еще одной линии по производству баллонов, открытие линий по литографии и резке жести, а в дальнейшем — создание полного цикла производства косметических изделий, товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке.

Группа «Арнест» сегодня производит 56 процентов всей аэрозольной продукции в России и помимо нового предприятия имеет две производственные площадки в Ставропольском крае и Новомосковске. Ее основными клиентами являются транснациональные компании парфюмерно-косметической отрасли.

Это уже третье предприятие, открытое на территории ОЭЗ «Узловая», где официально зарегистрировано 11 резидентов. В 2017 году свое производство открыла компания «Энгельсспецтрубмаш», а в 2018-м — компания «АгроГриб».

Тульская область, Центральный федеральный округ