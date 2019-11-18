В Тульской области открыли первую овцеводческую ферму в рамках проекта за 6 млрд рублей



В Тепло-Огаревском районе Тульской области реализуется крупный инвестиционный проект компании «Мираторг» по строительству двух овцеводческих ферм на 134 тыс. голов овец. Объём инвестиций составит 6 млрд рублей. Завершена первая очередь строительства, открыта овцеводческая ферма на 30 тысяч голов мелкого рогатого скота. В ходе реализации овцеводческого проекта планируется создать 150 рабочих мест.

Объём производства на первой очереди составит 3,3 тыс. тонн баранины в живом весе в год. Содержание животных на закрытых площадках гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, строгое соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество мяса.

Реализовывать готовую продукцию планируется на внутреннем рынке, а также отправлять на экспорт.

Тульская область, Центральный федеральный округ