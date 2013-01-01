В Тульской области открыли первую очередь тепличного комплекса по выращиванию грибов



Новое предприятие с объемом производства, который сможет закрыть треть потребностей российского рынка, строят на территории особой экономической зоны «Узловая».

На торжественной церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что соглашение с компанией «АгроГриб» о сотрудничестве в реализации этого инвестпроекта было подписано два года назад на международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Учредитель компании «АгроГриб» Камо Авагумян подчеркнул, что к 2020 году, когда проект с объемом инвестиций более 9 млрд рублей будет полностью реализован, объем производства планируется увеличить до 25 тысяч тонн грибов в год.

Пока что комплекс будет поставлять на рынок 10 тысяч тонн тульских шампиньонов в год. На первом этапе на новом производстве создано более 500 рабочих мест для жителей Тульской области. По окончании реализации проекта будет создано более 900 рабочих мест, а внедрение передовых технологий позволит повысить производительность труда.

Особая экономическая зона «Узловая» создана в 2016 году. Ее общая площадь составляет 471,5 га. В настоящее время в ОЭЗ реализуют свои инвестпроекты 9 резидентов, в том числе компания «АгроГриб». При размещении производств на территории ОЭЗ «Узловая» резидентам представляется широкий перечень налоговых льгот, таких как пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Действует процедура свободной таможенной зоны.

Тульская область, Центральный федеральный округ