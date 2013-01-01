В Тульской области открыли первое в России предприятие по производству цементных аквапанелей Knauf



Немецкая группа компаний вложила около 1,6 млрд рублей в строительство и оснащение завода стройматериалов в городе Новомосковске, на котором создано 38 высокопроизводительных рабочих мест.

Здесь будут производить огнеупорные и влагостойкие цементные плиты Aquapanel для внутренней и внешней отделки зданий.

«Сегодня эти плиты применяются в 74 странах мира, в вашей стране они использовались, в том числе для возведения объектов для Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Только ранее они импортировались из Германии и Греции, а теперь будут производиться в России», —отметил генеральный партнер компании Knauf Group Манфред Грундке.

Инвестиционная деятельность группы компании Knauf в России началась в 1993 году. В Тульской области расположено предприятие «Кнауф Гипс Новомосковск», которое является одним из крупнейших в строительной индустрии РФ. Здесь добывают и перерабатывают гипсовый камень и производят на его основе различные строительные материалы, в том числе гипсовые листы и сухие смеси. Всего в группу компаний входит около 220 заводов более чем в 80 странах мира.

Тульская область, Центральный федеральный округ