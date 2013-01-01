Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ИЮН, 19:16 МСК
USD (ЦБ)    63,6175
EUR (ЦБ)    73,6118
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В Тульской области общественность привлекли к уходу за инвалидами и пожилыми людьми

Июн 20
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области общественность привлекли к уходу за инвалидами и пожилыми людьми

Пилотный проект участия общественных и волонтерских организаций в реализации государственных социальных программ реализуют в нескольких муниципалитетах
Проект, разработанный региональными властями совместно с Агентством стратегических инициатив, предусматривает объединение усилий медиков и социальных работников, добровольцев и волонтеров, родственников нуждающихся в помощи людей.

По данным администрации региона, в постоянном уходе нуждаются около 10 процентов из 17 тысяч жителей области, получающих услуги соцработника на дому, и почти половина - из трех тысяч, проживающих в стационарных учреждениях. Кроме того, на учете в организациях здравоохранения Тульской области состоят на учете 5770 человек, за которыми постоянно ухаживают родственники без содействия социальных служб.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной уже в этом году в трех пилотных территориях - в Туле, Щекино, Богородицке - проведут профессиональную оценку состояния пожилых людей и инвалидов, пересмотрят функционал и нагрузку сотрудников социальных учреждений, организуют их обучение новым технологиям долговременного ухода.

При поддержке благотворительного Фонда «Старость в радость» команда из четырех тренеров проходит обучение в Москве. Планируется, что в этом году они обучат почти шестьсот специалистов по уходу в системе социального обслуживания Тульской области.

Уже сегодня с участвующими в проекте государственными учреждениями социального обслуживания тесно взаимодействуют восемь волонтерских организаций. Добровольцы в социальных учреждениях беседы мастер-классы по развитию мелкой моторики, тематические занятия, творческие мастерские с пожилыми людьми, организуют для них прогулки.

В девяти государственных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста действует 21 выездная мобильная бригада, охватывая все муниципальные образования региона. За четыре месяца 2018 года организовано 159 выездов в 209 населенных пунктов, социальные услуги предоставлены 1558 гражданам.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов отметил, что с 2015 года всеми центрами социального обслуживания успешно реализуется новая технология социального обслуживания «Служба сиделок», в этом году планируется внедрить технологию «Семейное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов».

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
19 Июн:
18 Июн:
18 Июн:
Центральный федеральный округ:
20 Июн:
19 Июн:
19 Июн:
РОССИЯ:
20 Июн:
19 Июн:
19 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал
События и факты 1

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте
Бизнес и психология

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС
Интервью и комментарии

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

Узнай, страна

В Тульской области общественность привлекли к уходу за инвалидами и пожилыми людьми

В Тульской области общественность привлекли к уходу за инвалидами и пожилыми людьми

Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области

Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

19:14 Юлия Тимошенко собирается баллотироваться на пост президента Украины Юлия Тимошенко собирается баллотироваться на пост президента Украины
«Карточный налог». Будут ли «неопознанные поступления» на карты россиян облагаться налогом с 1 июля?
«Карточный налог». Будут ли «неопознанные поступления» на карты россиян облагаться налогом с 1 июля?
18:54 Литва опасается нападения России на свою территорию Литва опасается нападения России на свою территорию
18:34 ВСУ продвинулись в Луганской области на 2 км ВСУ продвинулись в Луганской области на 2 км
18:10 Карина Цуркан отказалась от гражданства Молдавии в 2016 году, так как получила российское Карина Цуркан отказалась от гражданства Молдавии в 2016 году, так как получила российское
17:55 Шойгу рассказал о защите Крымского полуострова Шойгу рассказал о защите Крымского полуострова

Узнай, страна!

20:46 В Тульской области общественность привлекли к уходу за инвалидами и пожилыми людьми В Тульской области общественность привлекли к уходу за инвалидами и пожилыми людьми
Балансируя на грани торговой войны. Как Россия ответит США на «алюминиевые пошлины»
Балансируя на грани торговой войны. Как Россия ответит США на «алюминиевые пошлины»
20:32 Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области
12:28 Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортного маркетинга Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортного маркетинга
19 ИЮН, 17:52 В текущем году за время работы «Вахты памяти» подняты останки 19 советских солдат В текущем году за время работы «Вахты памяти» подняты останки 19 советских солдат
19 ИЮН, 03:23 Ярославская область одной из первых в России вводит маркировку продукции на фармпредприятиях Ярославская область одной из первых в России вводит маркировку продукции на фармпредприятиях
19 ИЮН, 02:20 Сельский дом культуры в Тульской области превратили в «Жуковский-Центр» Сельский дом культуры в Тульской области превратили в «Жуковский-Центр»
Путин снова обратиться к Федеральному собранию, сборная России по футболу начинает и выигрывает и другие новости среды
Путин снова обратиться к Федеральному собранию, сборная России по футболу начинает и выигрывает и другие новости среды
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter