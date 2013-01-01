В Тульской области общественность привлекли к уходу за инвалидами и пожилыми людьми



Пилотный проект участия общественных и волонтерских организаций в реализации государственных социальных программ реализуют в нескольких муниципалитетах

Проект, разработанный региональными властями совместно с Агентством стратегических инициатив, предусматривает объединение усилий медиков и социальных работников, добровольцев и волонтеров, родственников нуждающихся в помощи людей.

По данным администрации региона, в постоянном уходе нуждаются около 10 процентов из 17 тысяч жителей области, получающих услуги соцработника на дому, и почти половина - из трех тысяч, проживающих в стационарных учреждениях. Кроме того, на учете в организациях здравоохранения Тульской области состоят на учете 5770 человек, за которыми постоянно ухаживают родственники без содействия социальных служб.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной уже в этом году в трех пилотных территориях - в Туле, Щекино, Богородицке - проведут профессиональную оценку состояния пожилых людей и инвалидов, пересмотрят функционал и нагрузку сотрудников социальных учреждений, организуют их обучение новым технологиям долговременного ухода.

При поддержке благотворительного Фонда «Старость в радость» команда из четырех тренеров проходит обучение в Москве. Планируется, что в этом году они обучат почти шестьсот специалистов по уходу в системе социального обслуживания Тульской области.

Уже сегодня с участвующими в проекте государственными учреждениями социального обслуживания тесно взаимодействуют восемь волонтерских организаций. Добровольцы в социальных учреждениях беседы мастер-классы по развитию мелкой моторики, тематические занятия, творческие мастерские с пожилыми людьми, организуют для них прогулки.

В девяти государственных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста действует 21 выездная мобильная бригада, охватывая все муниципальные образования региона. За четыре месяца 2018 года организовано 159 выездов в 209 населенных пунктов, социальные услуги предоставлены 1558 гражданам.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов отметил, что с 2015 года всеми центрами социального обслуживания успешно реализуется новая технология социального обслуживания «Служба сиделок», в этом году планируется внедрить технологию «Семейное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов».

Тульская область, Центральный федеральный округ