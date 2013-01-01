В Тульской области начали строительство завода ингредиентов для пищевой отрасли за 2,9 млрд рублей



В г. Ефремове Тульской области ООО «ПромБиоТехнологии» начало строительство завода по глубокой переработке зерна в ингредиенты для пищевой отрасли. В настоящее время для реализации проекта открыто две кредитные линии на 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций составит 2,9 млрд рублей. В общей сложности на предприятии будет создано 173 рабочих места.

Строительные работы на объекте уже начались. Общая площадь застройки составляет 5 тыс. кв. метров. Производственные мощности позволят выпускать до 21,6 тыс. тонн продукции в год. В линейке товаров будут белково-витаминно-минеральные комплексы, лизин и другие ингредиенты для пищевой отрасли.

Современный заводской комплекс, оснащенный автоматизированными линиями, будет использовать безотходные технологиями. Производство создается с учетом высокого спроса на продукцию предприятия на отечественном рынке и за рубежом. Срок реализации проекта может составить 18-20 месяцев.

Тульская область, Центральный федеральный округ