В Тульской области начали производство серной кислоты по уникальной схеме, не имеющей аналогов в РФ



В Щекинском районе Тульской области в цехе серной кислоты на ОАО «Щекиноазот» введена в эксплуатацию новая установка химически чистой и особо чистой кислоты с применением уникальной технологической схемы, пока не имеющей аналогов в России. Первая партия химически чистой кислоты, полностью соответствующей ГОСТу, уже отгружена потребителю.

Уникальная технология разработана московским институтом «ПромСтройИнжиниринг». Данный метод получения особо чистой кислоты (ОСЧ) прост и экономичен. Серный ангидрид, посредством орошения которого серной кислотой производится химически чистая кислота высокого качества, получают непосредственно из олеума (раствора серного ангидрида в 100-процентной серной кислоте). В этом – кардинальное отличие от классического метода выпаривания кислот, традиционно принятого на аналогичных предприятиях.

Сейчас специалисты ОАО «Щекиноазот» работают над дальнейшим улучшением достигнутого качества особо чистой кислоты. Для этого продукта в ГОСТе имеется 19 показателей по содержанию микроскопических примесей металлов, которых не должно определяться в составе ОСЧ. Результат близок к получению.

Тульская область, Центральный федеральный округ