В Тульской области инвесторы вложат 7млрд рублей в развитие АПК



На Российском инвестиционном форуме в Сочи правительство Тульской области заключило соглашения с компаниями "Мираторг", "Птицефабрика "Тульская" и «Агрофармтрест» о реализации крупных инвестпроектов на территории региона.

"Компания "Мираторг" планирует реализовать в Тульской области два проекта. "Брянская мясная компания", входящая в структуру агрохолдинга, намерена создать три фермы с пастбищным содержанием крупного рогатого скота. Инвестиции в этот проект составят 3 млрд рублей. "Мираторг-Орел" инвестирует около 1,2 млрд рублей в строительство предприятия по переработке плодоовощной продукции и картофеля.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, реализация этих проектов позволит укрепить позиции Тульской области в производстве овощной продукции, увеличить в регионе поголовье крупного рогатого скота мясного направления.

Реализовав проект стоимостью 1,4 млрд рублей, "Птицефабрика "Тульская" рассчитывает вдвое увеличить производство куриного яйца (до 467 млн штук в год) и дополнительно создать 110 рабочих мест. Фирма "Агрофармтрест", которая в прошлом году завершила в регионе строительство современного животноводческого комплекса, направит около 1 млрд рублей в создание в Суворовском районе племенной базы крупного рогатого скота и строительство завода по переработке молока и производству спортивного питания. Компания "Кубагро" инвестирует 250 млн рублей в проект по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур, что поможет сформировать собственную сырьевую базу для регионального переработчика масличных культур - компании "Кубань-Масло".

Всего на РИФ «Сочи-2019» Тульская область заключила инвестиционные соглашения на 20 млрд рублей. В том числе соглашения с инфраструктурными компаниями и компаниями, которые будут заниматься цифровизацией в регионе.

Тульская область, Центральный федеральный округ