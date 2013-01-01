В Тульской области запустили первое в России производство карбамида с серой



Новое минеральное удобрение будут производить на новом подразделении завода «ЕвроХим» в Новомосковске мощностью 600 тонн в сутки.

Партнёром проекта с объёмом инвестиций 5,4 млрд рублей стал Фонд развития промышленности России, который предоставил льготный займ в 500 млн рублей под пять процентов годовых.

Новый цех НАК «Азот», который будет производить несколько видов удобрений с содержанием серы от 4 до 12 процентов, построен предприятием «Новомосковск-Ремстройсервис» по технологии голландской компании Stamicarbon.

При проектировании цеха особое внимание уделялось экологической составляющей, а на его строительстве, которое велось с 2015 года, работало более семисот специалистов.

Это первый в России завод, который будет производить гранулированный карбамид с серой – удобрение, которое сегодня широко используется в европейских странах.

В Центральной России практически на всех пахотных землях имеется дефицит серы - вещества, которое необходимое для роста и развития масличных культур, пшеницы, капусты, кукуруза и сахарной свеклы.

Использование нового удобрения «ЕвроХима» позволит российским сельхозпредприятиям значительно увеличить урожайность и повысить качество рапса, сои, кукурузы, капусты, лука и чеснока. У этого инновационного удобрения велик экспортный потенциал.

Тульская область, Центральный федеральный округ