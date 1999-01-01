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В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий

Сен 29
Москва Центральный федеральный округ
В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий

Завод порошковой металлургии «ПОЛЕМА» реализовал проект с объемом инвестиций более 450 млн. рублей и ввел в эксплуатацию новую линию с оборудованием, приобретенным при поддержке Фонда развития промышленности.
«Полема» стала первым предприятием в России, выпускающим порошки с высокой степенью сферичности частиц и чистоты материала на Fe, Ni, Co, Mo, W-основах. Они используются при изготовлении изделий для высокотехнологичных отраслей промышленности: авиакосмической, медицинской, инструментальной и других отраслей.

До сих пор аналогичную продукцию производили только две компании в мире. Новое производство в Туле позволит полностью заместить импорт порошков для 3D-печати, MIM технологий и покрытий.

Ранее компания освоила выпуск порошков для 3D-печати запасных деталей морских судов, работающих в условиях Арктики, различных узлов в насосах, трубопроводах, буровых установках.

Завод «Полема» основан в Тульской области в 1961 году, в 2004 году перешел под управление «Промышленно-металлургического холдинга». Компания реализует продукцию в России и экспортирует более чем в 30 стран мира, в том числе США, Евросоюз и Юго-Восточную Азию.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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