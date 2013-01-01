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В ТОП-200 главных событий России 2019 года вошли 11 мероприятий Тамбовской области

Дек 26
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В ТОП-200 главных событий России 2019 года вошли 11 мероприятий Тамбовской области

Сегодня объявлены события, получившие статус «Национальное событие 2019 года. В их число вошла Покровская ярмарка в Тамбове. Еще 10 тамбовских праздников и фестивалей попали в ТОП-200 лучших в стране.
Шесть главных туристических мероприятий Российской Федерации 2019 года объявил Национальный календарь событий. По мнению компетентного жюри, Покровская ярмарка вошла в число мероприятий, на «которые обязательно нужно поехать» в следующем году. За высокий статус боролись проекты, соответствующие следующим критериям: событие проводится не менее 5 лет, количество посетителей не менее 30 000 человек, на событие организуются туры как для российских, так и зарубежных туристов, событие признано брендовым на уровне субъекта, в котором оно проводится, уже известна точная дата проведения на следующий год.

- Покровская ярмарка - самый лучший и самый главный бренд Тамбовской области. Она возвращает нашему городу былую славу и дарит несоизмеримую радость человеческого общения, - говорит губернатор Александр Никитин.

Также сегодня сформирован полный список туристических проектов России, получивших статус «ТОП-200 лучших событий года». Отбор проходил в 3 этапа. Первые победители были определены по итогам Национальной премии в области событийного туризма. Вторым этапом стало народное голосование, проходившее на официальном сайте Национального календаря событий. Тамбовская область, напомним, стала лидером народного голосования. Далее следовала экспертная оценка проектов по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие.

В результате 10 тамбовских праздников и фестивалей, помимо Покровской ярмарки, вошли в ТОП-200. Это фестиваль яйца «Кукарекино», фестиваль «Сиреневая ночь», литературно-музыкальный фестиваль им. Сергеева-Ценского, фестиваль «Вишневарово», Праздник русского сарафана, традиционные игры «Атмановские кулачки», фестиваль Мичуринского яблока, праздник «У Мичурина в саду», праздник «Осенние дары русской усадьбы» и международный марафон «Мучкап-Шапкино-любо!».

Эти события получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Анонсы Национальных событий не только публикуются на официальном портале eventsinrussia.com и социальных сетях, но и распространяются по участникам рынка: туристско-информационные центры, турфирмы, отели, а также национальные туристские офисы Visit Russia за рубежом.



 
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