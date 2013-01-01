В Томской области ученые впервые в России создали синие светодиоды на основе органических молекул



При поддержке гранта Российского научного фонда в Томском государственном университете (ТГУ) ученые-физики первыми в России создали синие органические светоизлучающие диоды (OLED) для дисплеев компьютеров, телефонов и телевизоров на основе дешевых органических материалов. Новая технология намного экономичнее, чем технология жидких кристаллов.

В настоящее время для вывода изображения на экраны мониторов и другие электронные устройства используется структура из трех цветов: красного, зеленого и синего. Технология создания красных и зеленых светодиодов уже усовершенствована, а создание синих диодов оставалось актуальной проблемой. Для ее решения необходимо было найти стабильные вещества, которые смогут эффективно светить в синем диапазоне при низких напряжениях.

Томские физики создали синие светодиоды на основе гетероциркуленов — органических молекул, которые обладают высокой стабильностью и имеют хорошие люминесцентные показатели. Особенность разработки в том, что сначала при помощи методов квантовой химии ученые предсказали светимость выбранных молекул, а затем синтезировали их. Кроме того, в результате исследования был усовершенствован расчетный алгоритм, который позволяет предсказывать светимость (люминесцентные свойства) почти любых молекул.

Томская область, Сибирский федеральный округ