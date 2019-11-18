В Томской области ученые создали рекордно яркий лазер видимого диапазона



В Томске ученые-физики из Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН добились генерации импульсов лазерного излучения с мощностью в 40 тераватт, что является рекордом для источников света видимого диапазона. Достижение стало возможным благодаря использованию гибридной схемы установки и усилению второй гармоники излучения.

Томские физики завершили новый этап улучшения лазерной системы THL-100 (Terawatt Hybrid Laser), с помощью которой пытаются получить импульсы видимого диапазона с мощностью около 100 тераватт.

Система THL-100 состоит из двух основных компонентов: твердотельного титан-сапфирового лазера и газового фотодиссоционного усилителя. Усилитель работает за счет облучения полости с фторидом ксенона мощным ультрафиолетовым излучением вакуумного диапазона, который, в свою очередь, возникает при пропускании мощного электрического импульса через чистый ксенон.

Разработка найдет применение в исследованиях структуры материалов и биологических тканей, а также динамики химических реакций и др.

Томская область, Сибирский федеральный округ