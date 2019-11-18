В Томской области ученые создали рекордно яркий лазер видимого диапазона
Фев 19
В Томске ученые-физики из Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН добились генерации импульсов лазерного излучения с мощностью в 40 тераватт, что является рекордом для источников света видимого диапазона. Достижение стало возможным благодаря использованию гибридной схемы установки и усилению второй гармоники излучения.
Томские физики завершили новый этап улучшения лазерной системы THL-100 (Terawatt Hybrid Laser), с помощью которой пытаются получить импульсы видимого диапазона с мощностью около 100 тераватт.
Система THL-100 состоит из двух основных компонентов: твердотельного титан-сапфирового лазера и газового фотодиссоционного усилителя. Усилитель работает за счет облучения полости с фторидом ксенона мощным ультрафиолетовым излучением вакуумного диапазона, который, в свою очередь, возникает при пропускании мощного электрического импульса через чистый ксенон.
Разработка найдет применение в исследованиях структуры материалов и биологических тканей, а также динамики химических реакций и др.
Томская область, Сибирский федеральный округ
19 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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