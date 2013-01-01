В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород



Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) создали установку, способную сократить затраты на бурение твердых горных пород и сделать его более эффективным. Установка, созданная с учетом природы сопротивления горных пород, обладает такими преимуществами, как мобильность, энергоэффективность и взрывобезопасность.

«Новая бурильная установка основана на формировании и передаче силового импульса, а также применении специального резьбового соединения бурильных труб, обеспечивающих эффективную передачу энергии удара в зону разрушения горной породы», — пояснил доцент отделения общетехнических дисциплин Школы базовой инженерной подготовки ТПУ Евгений Пашков. Технология позволит уменьшить стоимость буровых работ и увеличить межремонтные периоды за счет отсутствия соударяющихся частей в приводе механизма. Мобильность установки обеспечивается за счет отсутствия компрессора или маслостанции. Ученые намерены продолжить исследования и создать промышленный образец нового класса породоразрушающих машин. Томская область, Сибирский федеральный округ

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