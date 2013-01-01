В Томской области стартовал форум молодых ученых U-NOVUS-2018



В пятом форуме новых решений, который проходит в Томске с 10 по 13 октября, принимают участие более 3,5 тыс. человек, а основными темами дискуссий стали цифровизация, зеленые технологии, управление знаниями

U-NOVUS организован администрацией Томской области при поддержке Минобрнауки и Минэкономразвития РФ в партнерстве с "Сибур", "Газпромнефть", "Росатом", "Интер РАО" и другими крупными российскими компаниями.

В этом году организаторы форума решили отказаться от дискуссионных площадок и круглых столов в пользу практических мероприятий. Участникам форума предложили найти решения прикладных задач, поставленных коммерческими компаниями.

Например, эксперты проекта СибГМУ «Томская область — лаборатория здоровья» организовали воркшоп «Система добровольной сертификации продуктов питания», участники которого будут дорабатывать систему добровольной сертификации полезной пищевой продукции, создавая для производителя инструмент изменения уровня полезности выпускаемой пищевой продукции в рамках технологического цикла.

Участники воркшопа от администрации Томской области «CDO. Управление, основанное на анализе данных в компаниях и органах власти» разберут кейсы по цифровизации отраслей экономики и социальной среды Томской области, познакомятся с понятиями Chief Data Officer и datalake, а затем сами попробуют применить методы анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта в реальных бизнес-задачах в различных сферах экономики.

Замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев отметил, что формат проведения форума молодых ученых U-NOVUS в Томске, где специалисты решают задачи компаний-партнеров, может быть перенесен и в другие регионы. Он пообещал, что министерство максимально внимательно отнесется к результатам форума, на котором за небольшой промежуток времени происходит интеграция предметных знаний, проектного управления и навыков коммуникации, и постарается тиражировать эту практику на других площадках.

Томская область, Сибирский федеральный округ