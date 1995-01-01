В Томской области создан завод по производству диоксида титана с инвестициями 1 млрд рублей



В Томской области на территории опережающего развития «Северск» управляющая компания «Атом-ТОР» зарегистрировала в качестве резидента предприятие «Сибирский титан», созданное при участии «Сибирского химического комбината» для производства диоксида титана. Объем инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей.

В настоящее время на новом предприятии отрабатывается технология производства диоксида титана на опытно-промышленной установке с получением и аттестацией опытных образцов. Кроме того, продолжаются работы по проектированию заводских мощностей.

Завершить строительно-монтажные работы и закупить оборудование планируется до 2021 года. Запуск промышленного производства диоксида титана, который используется в качестве белого пигмента для производства лакокрасочных материалов, ламинированной бумаги и т.д., планируется с 2022 года. Продукция завода частично заменит на российском рынке импортный диоксида титана.

Томская область, Сибирский федеральный округ