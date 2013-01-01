В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС



Ученые из Томска протестировали разработанную ими систему «Суррипа», которая на основе анализа сведений технических средств контроля позволяет в автоматическом режиме управлять машинами подразделений МЧС.

"Суррипа" – это система управления рулевой рейкой и привода автомобиля на базе системы принятия решений технического зрения. Оснащенные этой системой беспилотные автомобили смогут добираться до самых труднодоступных и опасных мест.

Проект стоимостью 45 миллионов рублей был поддержан инновационным фондом «Национальная техническая инициатива», который выделил 31 млн. рублей для проведения научных исследований. Представители рабочей группы «Автонет» этого фонда уже заявили о том, что на основе таких технологий можно создавать автоматизированные спасательные автомобили, аналогов которым сегодня нет в мире.

Проект конкурентен на международном рынке, так как ориентирован на неидеализированные дорожные условия.

Созданы действующие агрегаты, смогут проводить спасательные операции в труднодоступных для человека местах. В дальнейшем планируется разработать полностью автономную единицу для работы в МЧС, а также машины для сложных условиях бездорожья.

Выведение научных разработок на коммерческое использование предполагается за счет сторонних инвесторов.

Томская область, Сибирский федеральный округ