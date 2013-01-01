В Томской области открыли полигон для испытаний газопоршневых электростанций



Первое за Уралом производство электростанций, работающих от газовых линий низкого и среднего давления, с испытательным полигоном создало ООО «Неотехника» в поселке Копылово Томского района

Предприятие, до сих пор выпускавшее блок-контейнерные системы связи, электроснабжения, электрохимической защиты, в этом году расширило линейку своей продукции газопоршневыми электростанциями в расчете на заказы крупных российских холдингов — «Транснефти» и «Газпромнефти».

«Начинка» электростанций полностью российского производства - двигатели и генераторы переменного тока поставляет компания-партнер «Восточная техника». До конца этого года «Неотехника» планирует выпустить четыре комплекта газопоршневых электростанций, в планах на 2019 год – выпуск 20 -40 комплектов электростанций, работающих от газовых линий низкого и среднего давления.

Многие российские предприятия сегодня заинтересованы в том, чтоб разместить на своей территории собственный бесперебойный источник энергии, отказавшись от расходов на дорогостоящие линии и трансформаторных элементов. А на удаленных территориях Сибири газопоршневые электростанции зачастую единственный экономически эффективный источник энергии. При этом мини-электростанции отечественного производства не уступают по качеству зарубежным аналогам и более выгодны по цене.

Томская область, Сибирский федеральный округ