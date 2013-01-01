В Томской области на треть увеличили производство триэтилалюминия для выпуска полимеров



"Томскнефтехим" – единственное предприятие в России, на котором производится этот компонент, а большинство российских нефтехимических компаний до сих пор импортируют ТЭА.

Триэтилалюминий (ТЭА) – компонент катализатора, который применяется для производства полипропилена, линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности.

Завершение импортозамещающего проекта модернизации и обновления компрессорного оборудования завода "Томскнефтехим", который входит в СИБУР, позволило предприятию увеличить мощности производства триэтилалюминия со 170 до 230 тонн в год.

«Технология производства, применяемая на "Томскнефтехиме", и высокотехнологичный способ очистки продукта позволяют выпускать триэтилалюминий с высокой (до 99,6%) степенью содержания основного вещества. Это позволяет минимизировать расход сокатализатора при полимеризации и улучает качество готовой продукции", – отметил директор по производству "Томскнефтехима" Владимир Плешков.

"Томскнефтехим" обеспечивает ТЭА собственное производство по выпуску полипропилена, а также производство на "СИБУР Тобольск", московском НПП "Нефтехимия" и омском заводе "Полиом".Проектная мощность установки увеличена на 35 процентов для того чтобы обеспечить растущие потребности СИБУРа и других российских производителей полимеров.

Томская область, Сибирский федеральный округ