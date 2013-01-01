В Томской области голландцы научили фермеров распознавать «Сигналы коров»

В Томскую область основатель компании CowSignals Training Company приехал по приглашению региональных властей, которое было сделано в 2017 году во время поездки томской делегации в Голландию.

Тренинги Юпа Дрессена направленные на увеличение производства молока, очень популярны и проводятся уже в 70 странах мира. Обучающий курс «Сигналы коров» — разработка его команды, в состав которой входит более 600 аттестованных тренеров, ветеринаров и специалистов по воспроизводству стада.

По данным пресс-службы губернатора Томской области, на базе нового учебного центра молочного животноводства в селе Ягодное Асиновского района обучение по этому курсу прошли более двухсот специалистов молочных комплексов, фермеров, студентов аграрных вузов и техникумов. Юп Дрессен расссказал томичам как распознавать различные сигналы в поведении стада, как организовать продуктивную работу и эффективный менеджмент на современном молочном комплексе.

«Я впечатлен. На ферме отличная организация производства — много света, много воздуха, хорошая вентиляция. Мне понравились помещения для первотелок и телят, а роботизированный коровник практически идеален. Люди, которые в нем работают, горят своим делом, и я считаю, что эта ферма входи т в десятку лучших в Европе», - подчеркнул Юп Дрессен.

«Возможность сотрудничества с мировыми экспертами высочайшего класса демонстрирует рост качественного уровня томского животноводства и открывает перед нашими специалистами совершенно новые перспективы», — отметил заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Администрация Томской области намерена продолжить сотрудничество с Юпом Дрессеном. В марте 2019 года эксперт планирует провести в регионе тренинг для работников ветеринарных и зоотехнических служб сельхозорганизаций, а также подготовить тренеров, которые будут обучать сельхозпроизводителей региона по международной программе «Сигналы коров».

Томская область, Сибирский федеральный округ