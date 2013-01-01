В Томске ученые создали мобильную газовую станцию нового поколения, превосходящую мировые аналоги
В лаборатории физической активации Томского научного центра Сибирского отделения РАН завершили разработку промышленного прототипа мобильной обогревающей газовой станции нового поколения. По ряду параметров новая станция значительно превосходит мировые аналоги.
Ее созданию предшествовало получение уникального пористого материала на основе никеля и алюминия с помощью метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
Используя этот уникальный материал, ученые разработали высокоэффективные горелки инфракрасного нагрева: горение происходит в порах материала и в отличие от привычного факельного, имеет фильтрационный характер. Принципиально новая горелка позволяет преобразовывать энергию природного газа в инфракрасное излучение с эффективностью до 70%.
На основе новых горелок ученые создали модель обогревателя, изготовив лабораторно-выставочный прототип станции мощностью в 20 киловатт. Благодаря уникальным свойствам материалов, из которых выполнена горелка, установка отличается высоким КПД, потребляет очень мало энергии, обращение с ней не требует специальных навыков.
Томская область, Сибирский федеральный округ
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