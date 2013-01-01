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В Томске ученые создали мобильную газовую станцию нового поколения, превосходящую мировые аналоги

Мар 13
Москва Центральный федеральный округ
В Томске ученые создали мобильную газовую станцию нового поколения, превосходящую мировые аналоги

В лаборатории физической активации Томского научного центра Сибирского отделения РАН завершили разработку промышленного прототипа мобильной обогревающей газовой станции нового поколения. По ряду параметров новая станция значительно превосходит мировые аналоги.
Полностью автономная и автоматизированная, станция соответствует всем мировым требованиям, связанным с экологичностью.

Ее созданию предшествовало получение уникального пористого материала на основе никеля и алюминия с помощью метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

Используя этот уникальный материал, ученые разработали высокоэффективные горелки инфракрасного нагрева: горение происходит в порах материала и в отличие от привычного факельного, имеет фильтрационный характер. Принципиально новая горелка позволяет преобразовывать энергию природного газа в инфракрасное излучение с эффективностью до 70%.

На основе новых горелок ученые создали модель обогревателя, изготовив лабораторно-выставочный прототип станции мощностью в 20 киловатт. Благодаря уникальным свойствам материалов, из которых выполнена горелка, установка отличается высоким КПД, потребляет очень мало энергии, обращение с ней не требует специальных навыков.

Томская область, Сибирский федеральный округ



 
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