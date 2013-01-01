В Томске провели презентацию проекта «Цифровой госпиталь»



На базе клиник СибГМУ при поддержке Национального исследовательского Томского государственного университета и администрации Томской области создают открытый испытательный полигон цифровых медицинских технологий

Проект «Цифровой госпиталь» предполагает системную оптимизацию и цифровизацию медицинских процессов, при которой на одной платформе объединяются лучшие научно-технические, образовательные и клинические решения. Ключевыми направлениями работы станут внедрение машинного обучения, искусственного интеллекта, технологий Big Data, нейротехнологий и интернета вещей.

Ученые отработают самые перспективные модели развития медицины - от интеллектуальных систем поддержки принятия решений, основанных на искусственном интеллекте до разработки цифрового аватара пациента.

Будут разработаны программно-аппаратные компоненты «Приёмное отделение», «Стационар», «Лабораторная и клиническая диагностика», «Удалённый мониторинг и реабилитация», «Системы поддержки принятия решений», «Интеллектуальная платформа», «Модуль управления рисками».

По словам ректора Сибирского государственного медицинского университета Ольги Кобяковой в рамках проекта «Цифровой госпиталь» создадут модели умной клиники, а также модульная архитектура технологий, которую можно масштабировать на все регионы России. Причем каждый регион или учреждение смогут выбрать актуальный для них набор модулей.

Было отмечено, что «умная клиника» нового формата объединит в себе автоматизацию и внедрение прорывных инновационных технологий, часть из которых создаются на платформе университетов Томска. По версии инициаторов проекта, «умная клиника» — это система, в которой нет барьеров для обмена информацией, поскольку программные приложения и медицинские приборы разных производителей работают с данными на единой информационной платформе.

Томская область, Сибирский федеральный округ