В Томске проходит XX Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего. Менеджмент поколений»



В тренингах по теме развития территорий средствами молодежных инициатив, предпринимательской деятельности и форсайт-технологий участвуют студенты томских вузов, преподаватели и старшеклассники школ нескольких районов Томской области.

Конкурсная программа ассамблеи, направленной на развитие предпринимательских компетенций, включает в себя управленческую олимпиаду «Новый интеллект» и бизнес-олимпиаду.

Управленческая олимпиада выявит наиболее компетентных участников в области лидерства, организационно-управленческих умений и навыков деловой коммуникации офф- и онлайн.

По итогам бизнес-олимпиады будут определены наиболее компетентные и креативные команды на основе экспертной оценки продуктов их проектной деятельности. Победители ассамблеи в личном и командном зачете будут зачислены в число резидентов регионального банка данных «Молодежный кадровый ресурс Томской области».

Томская область, Сибирский федеральный округ