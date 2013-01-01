В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.



Три ветрогенератора, смонтированные ПАО "РусГидро" в арктическом поселке в центре Булунского района Якутии, способны работать при 50-градусных морозах и выдерживать штормовые ветра со скоростью до 70 метров в секунду.

Высота установок составляет 41,5 метра, диаметр лопастей - 33 метра. Оборудование для этой электростанции произведено по спецзаказу японской компанией Komaihaltek.

В церемонии пуска приняли участие глава компании «РусГидро» Николай Шульгинов, глава Якутии Айсен Николаев, исполнительный директор японской организации NEDO Такаси Омотэ.

Ветряная электростанция начала выработку экологически чистой электроэнергии для изолированного поселка Тикси, в котором проживают более 4,6 тысячи человек. Запуск электростанции, использующей энергию ветра, позволит ежегодно сэкономить до 500 тонн дорогостоящего привозного дизельного топлива.

По данным министерства ЖКХ и энергетики Якутии, на первом этапе ветрокомплекс будет работать совместно с уже имеющейся в поселке дизельной электростанцией. В 2019-м в Тикси запланирован монтаж трех дизель-генераторов общей мощностью 3 МВт, а также накопителей энергии.

Аналогичный комплекс планируется построить в центре Нижнеколымского района Якутии, в заполярном поселке Черский. Меморандум о реализации этого проекта власти республики и руководители японских компаний подписали в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Японские специалисты уже осмотрели перспективные площадки в Черском, ознакомились с инфраструктурой поселка.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ