В Татарстане завершили строительство центральной линии Казанского метрополитена



Сегодня открылась одиннадцатая и последняя на этой линии станция метро «Дубравная», в создание которой было инвестировано 5,2 млрд. рублей.

Строительство новой станции, проект которой был разработан ГУП «Татинвеcтгражданпроект», началось в 2014 году. В июне 2015 года тоннелепроходческий механизированный комплекс «Сююмбике» завершил проходку правого тоннеля длиной 692 метра, а в мае 2018-го по новому участку метро от станции «Проспект Победы» до станции «Дубравная» прошёл первый поезд.

По данным министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, сразу после завершения строительства первой линии метро, специалисты «Казметростроя» начали строительство первой станции «Улица Академика Сахарова» на второй линии протяженностью 20 км, которая будет состоять из 12 станций. В рамках первого участка длиной 5,6 км планируется одновременно ввести четыре станции - "Фучика", "Ломжинская", "10-й микрорайон" и «Сахарова».

В перспективе планируется построить четыре линии Казанского метрополитена, который открылся в 2005 году и стал первым в России метро, созданным с «нуля» после распада СССР.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ