В Татарстане заработал крупнейший в Поволжье «Заинский элеватор»



В строительство на территории промышленного парка «Заман» комплекса мощностью 150 тыс. тонн единовременного хранения зерна холдинг «Агросила» инвестировал 1,5 млрд рублей.

Элеватор строился с учетом самых современных тенденций и инновационных решений. В частности, была создана конструкция фундамента на сваях, которая позволила расположить зернохранилища на высоте 2,2 м над уровнем земли без подземной галереи. Подобная технология полностью исключает попадание грызунов и обитающих в грунте вредителей, обеспечивает высокий уровень качества хранения зерна.

Оборудование для нового элеватора поставил завод «Воронежсельмаш», который сегодня занимает более 35 процентов российского рынка оборудования для послеуборочной обработки зерновой продукции.

Производственные мощности «Заинского элеватора» расположились на площади в 5,7 га. В структуру элеватора вошли автовесовая, пункт приемки и очистки зерна, современная лаборатория, зона хранения и ремонтные мастерские, а также две сушилки для масличных культур, в которых режим сушки определяется автоматикой с учетом влажности поступающего продукта.

В целом автоматизированная система управления элеватором позволяет дистанционно в режиме реального времени контролировать все производственные процессы - от приемки и анализа продукта до его отпуска потребителю. Все данные выводятся в пункт оперативного управления элеватором.

«Заинский элеватор» станет частью нового агропромышленного кластера в Заинском районе, в который войдут еще несколько заводов, в том числе комплекс по переработке мяса крупного рогатого скота. Холдинг «Агросила» планирует завершить к 2020 году все работы по развитию инфраструктуры в парке «Заман».

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ