В Татарстане запустили серийное производство энергоэффективных электродвигателей для нефтедобычи



В г. Альметьевске Республики Татарстан насосный завод «Алнас» (входит в Группу компаний «Римера») начал серийное производство новой линейки погружных электродвигателей, снижающих энергопотребление при добыче нефти почти на треть. Новый агрегат показал высокую эффективность по результатам испытаний на месторождениях ряда нефтяных компаний РФ.

Новые погружные двигатели снижают потребление электроэнергии при добыче нефти до 28%. Предполагается, что новая продукция будет востребована нефтяными компаниями «Роснефть», «Славнефть», «Татнефть» и др. *Погружные электродвигатели с повышенным напряжением питания (НПЭД) мощностью 16 кВт в габарите 117 мм и мощностью 100 кВт в габарите 117 мм применяются в качестве привода погружных центробежных насосов для добычи нефти из скважин при температуре пластовой жидкости до 1500С. Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ

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