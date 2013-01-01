В Татарстане запустили производство американских осциллографов работающих по российским программам



Компания «КОМЗ Измерения» на площадке особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе осуществляет сборку осциллографов американской компании Keysight Technologies - одного из мировых лидеров в области производства электроизмерительных приборов.

Комплектующие приходят из Малайзии, а их программная «начинка» разрабатывается в России, что позволяет сделать эти приборы максимально удобными для российских пользователей.

Как сообщил технический директор компании «КОМЗ Измерения» Илья Исаев, производственная мощность линии на сегодняшний день рассчитана на 350-500 единиц продукции в год, а стоимость одного прибора составляет около 7 тысяч долларов. В производственную линию вложено около 18 миллионов рублей, и объем инвестиций будет увеличиваться по мере расширения производства.

Компания делает первые шаги по восстановлению приборостроения в России и планирует постепенно увеличивать уровень локализации как по комплектующим, так и по программному обеспечению осциллографов.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ