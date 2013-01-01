В Татарстане запустили первую в России уникальную линию по твердому анодированию алюминия



В Республике Татарстан резидент ТОСЭР «Набережные Челны» компания «Техноанод» запустила единственную в России линию по твердому анодированию алюминия. Объем вложенных инвестиций – около 70 млн рублей. На предприятии создано 34 рабочих места.

Оборудование итальянского производства состоит из 26 ванн, в которых поэтапно проходит процесс анодирования, в результате которого на поверхности металла образуется оксидное покрытие, защищающее от окисления. Предварительно алюминиевые детали нанизываются на специальные установки и затем поочередно погружаются в специальные растворы. При твердом анодировании получают покрытие толщиной до 60 микрон, которое необходимо для очень стойких к износу поверхностей, например, для поршней цилиндров и гидравлических механизмов.

«С запуском новой линии наша компания становится единственной в России, кто может произвести твердое анодирование. Мы рассчитываем на заказы из таких отраслей, как автомобилестроение, станкостроение, строительство, авиастроение, оборонная промышленность», - отметил директор ООО «Техноанод» Сергей Бараненко.

В настоящее время компания «Техноанод» тестирует продукцию для тольяттинского завода «Лада», производит анодирование деталей для совместного предприятия «Кнорр-Бремзе Кама», специализирующегося на выпуске тормозных систем КАМАЗов.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ