В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений
Май 30
В Казани ООО «Органик парк» (входит в группу компаний Bionovatic) запустило вторую очередь завода по производству микробиологических безвредных удобрений и агрохимикатов для защиты растений. Общая стоимость проекта составила 292,4 млн рублей с участием Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.
Приобретение высокотехнологичного современного оборудования позволило втрое увеличить производственные мощности завода.
Микробиологические удобрения и агрохимикаты используются для повышения эффективности возделывания сельскохозяйственных культур в открытом и защищенном грунте. Их применение позволяет на 10-20% увеличить урожайность, на 15-20% сократить расходы на питание и защиту и улучшить состояние почвы.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
30 Май 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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