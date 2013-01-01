В Татарстане заложили завод по производству универсальных самолетов Т-500



В Иннополисе — городе высоких технологий, расположенном в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан, 22 мая состоялась церемония закладки первого камня строительства сборочного производства многофункциональных самолетов Т-500 и аэродрома экспериментальной авиации. Общий объем инвестиций в проект составит около 2,5 млрд рублей.

На новом предприятии будут собирать Т-500 и другие самолеты на базе этой модели, в том числе двухместные и беспилотные варианты. Для выпуска современных сельскохозяйственных самолетов будет создано высокотехнологичное производство мощностью до 100 воздушных судов в год. Стоимость одного самолета при серийном производстве составит порядка 20 млн рублей. На аэродроме будут проводиться облеты и испытательные полеты производимой техники.

Проект реализуется госкорпорацией «Ростех» совместно с правительством Татарстана в рамках соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской системы авиахимработ.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ