В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»



Производство локализовано на заводе на российском заводе 3М в ОЭЗ Алабуга в рамках инвестиционного соглашения с Правительством РФ объемом 1,9 млрд рублей, которое предусматривает перенос основных технологических компетенций американской компании в Россию.

«Новек 1230» - это единственное полностью безопасное для людей газовое огнетушащее вещество (ГОТВ), которое производится сегодня на территории России.До сих пор в стране производились и использовались в основном инертные газы - диоксид углерода (CO2), хладон 125, применение которых в проектной концентрации способно нанести вред здоровью.

По словам директора бизнес-группы «Электроника и энергетика 3М» Константина Белоусова, с запуском локального производства Новек 1230 появилась возможность обеспечить безопасность на каждом российском предприятии, поскольку объем производства на заводе в Алабуге покроет 75 процентов ежегодного потребления газовых огнетушащих средств в России.

Компания обеспечивает качественно новый уровень локальной экспертизы и сервиса для заказчиков, в том числе выходной контроль на территории России, расширенную экологическую гарантию и возможность проведения дополнительных работ при переосвидетельствовании системы с огнетушащим агентом

Газовые огнетушащие вещества применяются в основном на объектах промышленности и энергетики в составе установок автоматического пожаротушения. Поскольку эти установки автоматически включаются в момент возгорания, когда в помещениях могут находиться люди, применение безопасных для здоровья газов имеет особое значение.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ