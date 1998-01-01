В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»
Производство локализовано на заводе на российском заводе 3М в ОЭЗ Алабуга в рамках инвестиционного соглашения с Правительством РФ объемом 1,9 млрд рублей, которое предусматривает перенос основных технологических компетенций американской компании в Россию.
По словам директора бизнес-группы «Электроника и энергетика 3М» Константина Белоусова, с запуском локального производства Новек 1230 появилась возможность обеспечить безопасность на каждом российском предприятии, поскольку объем производства на заводе в Алабуге покроет 75 процентов ежегодного потребления газовых огнетушащих средств в России.
Компания обеспечивает качественно новый уровень локальной экспертизы и сервиса для заказчиков, в том числе выходной контроль на территории России, расширенную экологическую гарантию и возможность проведения дополнительных работ при переосвидетельствовании системы с огнетушащим агентом
Газовые огнетушащие вещества применяются в основном на объектах промышленности и энергетики в составе установок автоматического пожаротушения. Поскольку эти установки автоматически включаются в момент возгорания, когда в помещениях могут находиться люди, применение безопасных для здоровья газов имеет особое значение.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
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