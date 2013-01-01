В Татарстане стартовал проект строительства логистического центра крупнейшей в РФ фармкомпании



В Казани крупнейший российский фармацевтический холдинг «Протек» планирует построить автоматизированный распределительно-логистический центр с административно-бытовой и складской частями. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. Запуск логоцентра позволит создать 123 новых рабочих места.

В настоящее время ведется подготовка сметно-проектной документации для строительных работ. Ввести в эксплуатацию специализированный складской комплекс площадью 15,5 тыс. кв. метров, который расположится на территории в 2,8 га, планируется в сентябре 2021 года.

Предполагается, что реализация проекта позволит использовать складские ресурсы и дистрибьюторскую сеть холдинга для продвижения продукции местных производителей фармацевтической продукции.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ