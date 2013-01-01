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В Татарстане прошли стендовые испытания «напечатанных» на 3D-принтере авиадвигателей

Дек 26
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане прошли стендовые испытания «напечатанных» на 3D-принтере авиадвигателей

В Казани на базе АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова» прошли стендовые испытания малоразмерных газотурбинных авиадвигателей, изготовленных методом 3D-печати.
В процессе испытаний успешно протестированы малогабаритные двигатели (МГТД) с тягой до 150 кГс, которые подтвердили требуемые характеристики. Основные элементы данных силовых установок изготовлены методом послойного лазерного сплавления с использованием новых отечественных металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов.

Прочность последних на 20% выше зарубежных аналогов. Кроме того, теперь элементы двигателей создаются в 20-30 раз быстрее и обходятся в два раза дешевле.

Демонстрационные летные испытания МГТД запланированы на январь-февраль 2020 года. В качестве объекта тестирования будет использован легкий беспилотный летательный аппарат.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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