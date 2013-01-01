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В Татарстане получен первый прямогонный бензин на мощной установке российского производства

Июн 24
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане получен первый прямогонный бензин на мощной установке российского производства

В Нижнекамске (Республика Татарстан) на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» (входит в группу "Татнефть") впервые получили прямогонный бензин на установке первичной переработки нефти, рассчитанной на 6 млн тонн сырья в год. Все технологическое оборудование было заказано и произведено на российских заводах.
В отличие от действующей установки в состав новой, кроме блока вакуумной перегонки остатка висбрекинга, входят блок стабилизации бензина и промежуточный резервуарный парк для приема, хранения и выдачи сырья объемом 6 тыс. куб. метров. На установке будут вырабатывать прямогонную бензиновую фракцию, углеводородный газ, керосиновые и дизельные фракции, вакуумный газойль и гудрон. Установка состоит из последовательных циклов электрообессоливания и обезвоживания нефти, затем – ее атмосферной и вакуумной перегонки. С запуском новой установки производственная мощность предприятия в целом увеличится до ежегодной переработки 14 млн тонн нефти-сырца.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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