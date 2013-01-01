В Татарстане открыли завод по производству химических средств защиты растений за 4,5 млрд рублей
Июл 1
На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане открыт завод по производству средств защиты растений, а также полимерной тары для их упаковывания. В импортозамещающий проект инвестировано более 4,5 млрд рублей. Общее количество персонала на предприятии до конца года возрастет до 300 человек.
Планируемый объем производства на заводе - 50 млн литров жидких пестицидов и 8 млн канистр полимерной упаковки в год. Завод располагает складом сырья, цехами гербицидов и фунгицидов, участком тары со складом готовой продукции, инженерным центром, административно-бытовой комплексом, насосной и компрессорной станциями, а также другими объектами. В отдельном корпусе размещен склад легковоспламеняющихся жидкостей. На заводе планируется выпуск до 40 видов химических средств защиты растений всех препаративных форм, кроме гранул и смачивающих порошков.
Инвестор проекта - компания «Август» — крупнейший российский производитель и поставщик химических средств защиты растений, экспортирующий свою продукцию в более чем 20 стран мира. Новый завод стал вторым крупным инвестпроектом компании в Татарстане (в 2017 году запущено сельхозпредприятие «Август-Муслюм») и третьим производством компании в России.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
1 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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