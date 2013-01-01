В Татарстане открыли новый завод по выпуску каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz



В Набережных Челнах (Республика Татарстан) 27 мая состоялось открытие нового завода полного цикла по производству каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz (совместное предприятие компаний «КАМАЗ» и «DAIMLER») — «Даймлер КАМАЗ Рус». Стоимость инвестиционного проекта — свыше 14 млрд рублей. Создается 700 новых рабочих мест.

Мощность завода, выполняющего локализацию штампованных деталей, их сварку и окраску, составляет 55 тыс. кабин в год. Производство обладает самым высоким уровнем автоматизации в России.

На территории площадью более 60 тыс. кв. метров расположены цеха сварки и окраски кабин, зона логистики, энергоцентр. После высокоавтоматизированной сварки каркасы кабин по конвейеру поступают на линию катафореза и окраски, а затем на линию сушки. Для достижения премиального качества применяются инновационные окрасочные технологии на основе супертвердых лакокрасочных материалов.

Приоритетами нового завода являются принципы четкой логистики и бережливого производства. Отлажена автоматическая система загрузки кабин в специализированные трейлеры для их дальнейшей транспортировки на сборочные линии производства грузовиков Mercedes-Benz и сборочный конвейер КАМАЗа в Набережных Челнах.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ