В Татарстане открыли крупный комплекс для занятий водными видами спорта



Спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас» построен в Альметьевске благодаря сотрудничеству республиканских властей и ПАО «Татнефть».

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, поздравил жителей Алметьевска, поблагодарил проектировщиков, строителей и нефтяников за создание прекрасного спортивного комплекса, открытого для людей всех возрастов. Местные власти уверены, что с появлением комплекса «Мирас» число занимающихся плаванием алметьевцев вырастет втрое, а воспитанники спортивных школ смогут выйти на новый уровень спортивной подготовки.

Многофункциональный спортивный центр соответствует всем современным стандартам. Его общая площадь составляет 12 тыс. квадратных метров. Чистота воды в 50-метровом бассейне с десятью дорожками будет обеспечиваться специальной системой водоподготовки и фильтрации.

Помимо этого в комплексе установлен 10-метровый детский бассейн, тренажерный зал, медицинский блок, создан Центр активного долголетия. В спорткомплексе обеспечены все необходимые условия для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ