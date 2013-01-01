В Татарстане немецкая компания локализовала производство полиуретановых изделий



На новом заводе компании «Полихим Системс» в индустриальном парке «Мастер» в Набережных Челнах начали выпускать системы для горно-добывающей промышленности, ЖКХ, производства сэндвич-панелей, обуви и мебели, сидений для автомобилей.

Это единственное в России дочернее предприятие «Полихим Системс» — одного из лидеров по производству полиуретановых систем в Европе, экспортирующего треть своей продукции.

Инвестиции в создание производства в Набережных Челнах составили около 70 млн рублей. На предприятии занято около 30 человек, производятся опытные образцы и испытания для крупных потребителей. Всего планируется запустить три автоматизированные производственные линии, мощностью по 6 тыс. тонн полиуретановой продукции в год.

В перспективе в Набережных Челнах «Полихим Системс» планирует строительство предприятия по производству полиэфиров.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ