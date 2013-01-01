В Татарстане начались работы по реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» за 5 млрд рублей



На территории Республики Татарстан началась масштабная реконструкция участка федеральной трассы М7 «Волга» от границы с Чувашией до деревни Исаково в Зеленодольском районе Татарстана. Общая стоимость объекта превышает 5 млрд рублей.

В рамках проекта будет проведено расширение земляного полотна. При этом полностью заменят дорожное покрытие на имеющейся проезжей части и проведут устройство новой дорожной одежды - на новой. Для сохранности дорожного полотна проложат 30 водопропускных труб. Также построят 14 съездов и 4 отнесенных левых поворота.

Для обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения проведут 10 км линий электроосвещения, 37,5 км дорожных ограждений, установят 394 дорожных знаков. Будет обустроено 13 автобусных остановок. Ввод в эксплуатацию обновленного участка дороги намечен на 2022 год.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ