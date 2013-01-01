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В Татарстане начали выпуск жевательной карамели и вышли на первое место по вложениям в кондитерку

Авг 19
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане начали выпуск жевательной карамели и вышли на первое место по вложениям в кондитерку

В Набережных Челнах (Республика Татарстан) компания «Эссен Продакшн АГ» на своей кондитерской фабрике запустила новую линию по производству жевательной карамели, которая ранее в России не производилась. Общая сумма инвестиций в кондитерское производство компании составила 6,5 млрд рублей, и на сегодняшний день по объемам вложений в развитие отрасли АО «Эссен Продакшн АГ» вышло на первое место в стране.
По словам заместителя генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по кондитерскому производству Дмитрия Жирнова, роста производства удается добиваться, в первую очередь, за счет инноваций.

«Мы стараемся делать уникальные и оригинальные продукты. Кроме того, мы постоянно работаем над высокой производительностью труда (по итогам этого года она составит более 13 миллионов рублей на каждого работника) и эффективностью организации производства. А закупка новейших технологических линий позволяет нам давать более выгодную цену на нашу продукцию, чем большинство других производителей», - отметил он.

Линия по производству жевательной карамели стала третьей на этой площадке предприятия. Площадь нового производства второго цеха составляет 17,5 тыс. метров. Здесь смонтированы четыре масштабные кондитерские линии общей мощностью 24 тыс. тонн продукции в год, что увеличило производственные возможности компании в два раза, и позволило выйти на рынок с новыми продуктами.

Сейчас заканчивается строительство третьего цеха, запуск которого увеличит производственные возможности компании еще вдвое. Всего к 2020 году на предприятии будут работать 15 производственных линий, выпускающих разнообразный ассортимент оригинальной кондитерской продукции.

Сегодня АО «Эссен Продакшн АГ» выпускает более 10 миллионов конфет в сутки. Основным поставщиком сахара, используемого в производстве, является Заинский сахарный завод (Республика Татарстан).

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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