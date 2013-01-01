В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров



В Лаишевском районе республики открыли первую и начали строительство второй очереди рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш».

создание цеха первой очереди площадью около полутора тысяч квадратных метров с четырьмя установками замкнутого водоснабжения инвестировано 160 млн рублей. Общий объем инвестиций составит 625 млн рублей. Проект комплекса «Биосфера-Фиш предусматривает производство пяти миллионов мальков стерляди в год для воспроизводства рыбных запасов вод Волго-Вятского региона, а также одного миллион мальков форели для посадочного материала и 50 тонн товарной рыбы осетровых в год.

Здесь будут применять технологии полного цикла воспроизводства с использованием собственных паспортизированных маточных стад производителей.

Комплекс «Биосфера-Фиш» при выходе на полную мощность сможет обеспечить до 70 процентов потребности в мальке в водоемах Татарстанa. В настоящее время стерлядь занесена в Красную книгу Татарстана. Для того чтобы через 10 лет доля стерляди составила 2процуента от общего объема вылова рыбы, необходимо ежегодно выпускать в водоемы региона до 8 миллионов штук малька.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ