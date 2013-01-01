Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ОКТ, 19:39 МСК
USD (ЦБ)    65,7508
EUR (ЦБ)    76,0540

15 ОКТ, 19:39 МСК
USD (ЦБ)    65,7508
EUR (ЦБ)    76,0540

В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров

Окт 15
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров

В Лаишевском районе республики открыли первую и начали строительство второй очереди рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш».
создание цеха первой очереди площадью около полутора тысяч квадратных метров с четырьмя установками замкнутого водоснабжения инвестировано 160 млн рублей. Общий объем инвестиций составит 625 млн рублей. Проект комплекса «Биосфера-Фиш предусматривает производство пяти миллионов мальков стерляди в год для воспроизводства рыбных запасов вод Волго-Вятского региона, а также одного миллион мальков форели для посадочного материала и 50 тонн товарной рыбы осетровых в год.

Здесь будут применять технологии полного цикла воспроизводства с использованием собственных паспортизированных маточных стад производителей.

Комплекс «Биосфера-Фиш» при выходе на полную мощность сможет обеспечить до 70 процентов потребности в мальке в водоемах Татарстанa. В настоящее время стерлядь занесена в Красную книгу Татарстана. Для того чтобы через 10 лет доля стерляди составила 2процуента от общего объема вылова рыбы, необходимо ежегодно выпускать в водоемы региона до 8 миллионов штук малька.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
15 Окт:
12 Окт:
12 Окт:
Центральный федеральный округ:
13 Окт:
13 Окт:
12 Окт:
РОССИЯ:
12 Окт:
12 Окт:
12 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох
Экономика

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество
Экономика

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 3

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров

В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров

В Калужской области открыли первое в России производство автомобильных и промышленных масел TOTAL

В Калужской области открыли первое в России производство автомобильных и промышленных масел TOTAL

Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников

Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников

На Покровской ярмарке в Тамбове открыли музей святителя Луки

На Покровской ярмарке в Тамбове открыли музей святителя Луки

Новости СМИ

Новости дня

19:37 Тарасов подал в суд на бывшую жену из-за алиментов Тарасов подал в суд на бывшую жену из-за алиментов
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
19:22 Ученые обнаружили в Италии останки «ребенка-вампира» Ученые обнаружили в Италии останки «ребенка-вампира»
18:51 Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова: Готовьте деньги Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова: Готовьте деньги
18:32 Болгария отказалась от участия в Евровидении-2019 Болгария отказалась от участия в Евровидении-2019
18:14 Эстония подсчитала ущерб от советской оккупации Эстония подсчитала ущерб от советской оккупации
17:55 Предпенсионеров переобучат за три месяца и 33 тыс. руб Предпенсионеров переобучат за три месяца и 33 тыс. руб
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
17:29 Правительство засекретило план дедолларизации экономики‍ Правительство засекретило план дедолларизации экономики‍

Узнай, страна!

17:44 В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
17:25 В Калужской области открыли первое в России производство автомобильных и промышленных масел TOTAL В Калужской области открыли первое в России производство автомобильных и промышленных масел TOTAL
13 ОКТ, 17:15 Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников
12 ОКТ, 16:41 В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты» В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»
12 ОКТ, 15:56 Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей
12 ОКТ, 13:47 В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель» В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
12 ОКТ, 11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter