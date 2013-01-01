В Татарстане модернизировали крупный молкомбинат по самым передовым технологиям



В рамках инвестиционного проекта «Модернизация и расширение производства на Казанском молочном комбинате» объем капиталовложений агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» составил 1,5 млрд рублей, в т. ч. около 400 млн рублей было освоено с начала 2019 года.

Выполнены строительно-монтажные работы на участке по розливу молочной продукции в ПЭТ-тару, а также в заквасочном отделении. Завершается пусконаладка и тестирование оборудования. Идет обучение персонала на участке ферментации.

«Мы планируем внедрить самые передовые технологии производства молочных продуктов с использованием современного высокотехнологичного оборудования, максимально автоматизировать все процессы на новых участках, – сообщил управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов. – Под контролем программного обеспечения одновременно будет выполняться несколько видов работ».

Новое оборудование, производственная мощность которого составляет до 200 тонн молока в сутки, в штатном режиме начала функционировать в середине мая. Модернизация позволит молочному комбинату производить до 200 тонн кисломолочных продуктов в сутки.

К июню 2019 года завершатся работы по запуску нового участка приемки молока, аппаратного участка, линии по производству стерильной продукции. Кроме того, будут введены в эксплуатацию складские помещения и галерея между корпусами.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ