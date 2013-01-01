В Татарстане модернизировали крупный молкомбинат по самым передовым технологиям
В рамках инвестиционного проекта «Модернизация и расширение производства на Казанском молочном комбинате» объем капиталовложений агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» составил 1,5 млрд рублей, в т. ч. около 400 млн рублей было освоено с начала 2019 года.
«Мы планируем внедрить самые передовые технологии производства молочных продуктов с использованием современного высокотехнологичного оборудования, максимально автоматизировать все процессы на новых участках, – сообщил управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов. – Под контролем программного обеспечения одновременно будет выполняться несколько видов работ».
Новое оборудование, производственная мощность которого составляет до 200 тонн молока в сутки, в штатном режиме начала функционировать в середине мая. Модернизация позволит молочному комбинату производить до 200 тонн кисломолочных продуктов в сутки.
К июню 2019 года завершатся работы по запуску нового участка приемки молока, аппаратного участка, линии по производству стерильной продукции. Кроме того, будут введены в эксплуатацию складские помещения и галерея между корпусами.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
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