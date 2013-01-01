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В Татарстане открыли новые участки производства на крупнейшем судостроительном заводе

Янв 9
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане открыли новые участки производства на крупнейшем судостроительном заводе

В Татарстане в первый день 2020 года на одном из крупнейших в России судостроительном предприятии АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» состоялось открытие участка гравировки и участка сборки пультов в цехе №8, где осуществляются пилотные проекты по повышению эффективности производства. Кроме того, в цехе судового машиностроения состоялся запуск нового горизонтально-расточного станка, предназначенного для обработки крупногабаритных деталей сложной конфигурации с высокой точностью.
Через участок гравировки на один заказ судостроения проходит более 11 тыс. изделий, требующих нанесения гравировки. Применение современных лазерных технологий и оборудования с ЧПУ позволило повысить производительность труда почти в три раза. Теперь один оператор будет обслуживать две единицы техники.

Что касается горизонтально-расточного станка, его использование позволит не только закрыть все потребности предприятия в изготовлении габаритного судового оборудования, но и выполнять значительный объем заказов для сторонних организаций.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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