В Татарстане дан старт строительству логоцентра Wildberries за 5 млрд руб. с 5 тысячами рабочих мест



В Казани президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал соглашение о строительстве в г. Зеленодольске распределительного центра международной торговой интернет-компании Wildberries. Его открытие позволит создать в республике около 5 тысяч рабочих мест. Инвестиции в строительство центра составят около 5 млрд рублей.

Предполагается, что проект будет способствовать развитию цифровой экономики Татарстана и продвижению продукции местного производства. Кроме того, компания Wildberries планирует открыть в Татарстане Центр экспертизы электронной коммерции, совмещающий в себе логистические и образовательные функции для поставщиков. Здесь будут проводиться семинары для сотрудников компании с участием экспертов в сфере ритейла и интернет-торговли. Планируется также организовать бесперебойную прямую приемку товаров от локальных партнеров, что позволит существенно снизить затраты на логистику.

Распределительный центр площадью 100 тыс. кв. метров разместится на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Логистический комплекс планируется ввести в эксплуатацию во второй половине будущего года.

Компания Wildberries 15 лет работает на рынке России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Оборот Wildberries в 2018 году достиг 118,7 млрд рублей, в первом полугодии 2019 года - 85 млрд.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ